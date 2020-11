Succede anche questo, ai tempi del Covid. I Denver Broncos — impegnati contro i New Orleans Saints nella 12^ settimana di campionato NFL — si ritrovano improvvisamente decimati nella posizione forse più fondamentale di tutte: quella di quarterback. Per non aver rispettato l’obbligo di indossare le mascherine e mantenere un determinato distanziamento sociale, la lega ha infatti squalificato per un turno il quarterback titolare Drew Lock ma anche le sue riserve Brett Rypien e Blake Bortles. Con l’altro quarterback a roster — Jeff Driskel — già ko per essere risultato positivo al Covid-19 lo scorso mercoledì, la scelta su chi utilizzare in regia contro i Saints è diventata subito un gran mal di testa. Al punto che l’account Twitter dei Broncos ha avuto un’idea: “Hey Nuggets, non è che Jokic sia disponibile? Chiedo per un amico”. John Elway e soci — ieri lui stesso leggendario QB, oggi general manager della squadra — devono essersi ricordati della precisione con cui il centro serbo dei Nuggets recapita nelle mani dei suoi compagni lunghi passaggi a tutto campo (una delle specialità di Jokic) e di fronte alla mala parata hanno pensato per un attimo che il n°15 dei Nuggets potesse essere meglio di Kendall Hinton, che nel giro di 24 ore si è visto invece proiettato dalla squadra di riserve (utilizzato in allenamento e niente più) dei Broncos al ruolo di titolare contro i Saints.