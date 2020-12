Continua a tener banco a Houston la telenovela Harden. Iniziati gli allenamenti individuali, la superstar dei Rockets non si è vista al centro di allenamento della squadra, anche se l’ex MVP NBA è comunque in città ed è stato visto allenarsi per i fatti suoi sul campo della University of Houston. I bene informati continuano a ribadire che nella volontà di Harden ci sia la cessione ai Brooklyn Nets, per andare a formare un terzetto di superstar insieme a Kevin Durant e Kyrie Irving. La squadra di coach Steve Nash avrebbe anche gli asset — soprattutto tra i giocatori, sia esterni (da Spencer Dinwiddie a Caris LeVert) sia interni (da DeAndre Jordan a Jarrett Allen) — per potersi mettere al tavolo con Houston e imbastire una trattativa, ma intanto nel Texas l’atteggiamento ufficiale è quello improntato alla tranquillità, come riflesso dalle parole del neo-allenatore Stephen Silas. “Parlo con Harden con regolarità — ha detto — ma non credo che in questo momento la strategia vincente sia quello di assillarlo con richieste particolari da parte nostra. La mia idea è di dargli spazio, perché superstar del genere ne hanno bisogno, tanto di più se attraversano periodo come questo in cui forse hanno bisogno di capire qualcosa in vista del loro futuro. Continuare a bussare insistentemente alla sua porta non credo sia nei nostri interessi”.