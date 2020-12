Dopo il tremendo infortunio che ha tolto di mezzo per tutta la stagione Klay Thompson, partenza stagionale in salita per gli Warriors, che hanno annunciato la positività del loro veterano e della seconda scelta assoluta all'ultimo Draft. Auto-isolamento e doppio test negativo: così i due potranno tornare in campo per l'esordio stagionale del 22 dicembre a Brooklyn CORONAVIRUS, DATI E NEWS LIVE

Steve Kerr non ha fatto nomi, in osservanza ai regolamenti NBA (“Due giocatori non hanno potuto allenarsi in gruppo con noi, oggi”) ma la notizia ha fatto in fretta a circolare: le due assenze al primo giorno di allenamento di gruppo dei Golden State Warriors sono quelle di Draymond Green e della seconda scelta assoluta all’ultimo Draft James Wiseman, entrambi positivi al coronavirus. Così riporta il San Francisco Chronicle, facendo i nomi di due pezzi da novanta del nuovo roster dei californiani, che già deve fare a meno (per tutta la stagione) di Klay Thompson. Coach Kerr lo aveva lasciato capire — “Gli assenti? Potete facilmente immaginare il motivo…” — ma la conferma è l’ennesima cattiva notizia di una stagione individuata dagli Warriors come quella del riscatto ma finora iniziata sotto una cattiva stella. Green e Wiseman devono ora auto-isolarsi per 10-12 giorni prima di poter rientrare nel gruppo presentando due test negativi sostenuti a distanza di 24 ore.