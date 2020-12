Il giocatore dei Denver Nuggets, che ha fatto il suo esordio in NBA solo nella bolla, secondo le regole sarà eleggibile per il premio di rookie dell’anno nella stagione che sta per cominciare. E intende portarselo a casa: "Il mio obiettivo per la stagione è vincere quel premio"

Bol Bol non è certamente un giocatore che passa inosservato. A oltre 2.18 di altezza e con un fisico magrissimo come quello di papà Manute, il giocatore dei Denver Nuggets è stato una delle rivelazioni della bolla, nella quale i suoi pochi highlights sono immediatamente diventati di culto. Nonostante le sette seeding games disputate a Disney World, però, nella stagione che sta per cominciare il lungo verrà considerato in ogni caso un rookie: non avendo fatto il suo debutto in NBA durante la regular season prima della sospensione della stagione (il periodo di tempo preso in considerazione per il premio), la lega ha ritenuto che il suo status sia comunque quello di matricola. E il 21enne dei Nuggets ha già le idee chiarissime: “L’obiettivo di quest’anno è vincere il premio di Rookie dell’Anno”. Di sicuro l’ex giocatore di Oregon avrà bisogno di più spazio rispetto ai 12.4 minuti avuti nella bolla di Orlando, durante i quali ha realizzato 5.7 punti di media con 2.7 rimbalzi e quasi un assist, scendendo anche in campo per quattro volte (sempre dalla panchina e sempre a partite già decise) durante i playoff. Non è chiaro se coach Michael Malone voglia fidarsi di lui dandogli ampio spazio nella rotazione (requisito imprescindibile per puntare al premio), ma quello che è certo è che a Bol Bol l’ambizione non manca.