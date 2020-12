James Harden aveva detto di voler andare a Brooklyn, per giocare con Kevin Durant e Kyrie Irving. Di gradire anche la destinazione Philadelphia, per ricongiungersi a Daryl Morey, a lungo suo GM a Houston. Ora la superstar dei Rockets ha incluso anche i Miami Heat tra le papabili destinazioni, e sembra che l’interesse sia assolutamente reciproco. Così riporta almeno il Miami Herald, il quotidiano locale che svela un particolare in più — ma molto importante — sulla possibile trade tra Heat e Rockets per portare “il Barba” in Florida. Tyler Herro, reduce da un’ottima stagione da esordiente nella lega e da playoff ancora più clamorosi, non sarebbe considerato intoccabile dal front office di Miami se ci fosse la concreta possibilità di aggiungere un ex MVP NBA come James Harden al roster — che già conterebbe su Jimmy Butler e Bam Adebayo.