I suoi Rockets hanno vinto (112-98 contro gli Spurs), lui è rimasto in campo 21 minuti, ha segnato 12 punti, distribuito 4 assist, collezionato 3 rimbalzi e regalato anche un paio di triple in stepback alla sua maniera. Eppure di James Harden — dopo il suo tanto atteso debutto stagionale — si rischia di parlare per una foto scattatagli in riscaldamento, con il n°13 dei Rockets ancora con sopramaglia e pantaloni della tuta, in cui “il Barba” appare visibilmente sovrappeso, non certo nella forma fisica ideale per iniziare — tra meno di una settimana — una stagione NBA da 72 partite. Va detto che il fisico del giocatore di Houston è da sempre ingannevole: se esiste la categoria dei “finti magri”, per Harden potrebbe valere la definizione di “finto grasso” e anche in passato il giocatore è spesso tornato in forma fisica con l’andare di una lunga stagione.