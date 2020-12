2/11 ©Getty

UNA QUESTIONE DI ASPETTATIVE | Al via della stagione 2020-21, la squadra che forse più di tutte rischia — a un anno da oggi — di ritrovarsi etichettata come “sopravvalutata” sono i Brooklyn Nets. C’è molto entusiasmo — e altissime aspettative — attorno alla coppia Kevin Durant-Kyrie Irving, finalmente in campo assieme, ma i due sono chiamati a costruire da zero la loro intesa in campo, guidati da un allenatore alla prima esperienza come Steve Nash. Quello che i Nets sperano di evitare è di non tenere fede alle aspettative, come fatto in passato da queste 8 squadre