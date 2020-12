Dopo essersi assicurati il futuro con le estensioni a lungo termine di LeBron James e Anthony Davis, i Los Angeles Lakers continuano a investire nel futuro della squadra. L’ultimo ad aver trovato un accordo è Kyle Kuzma, che ha deciso di estendere il suo contratto in scadenza nel 2021 aggiungendo 40 milioni di dollari in tre anni — con una player option sull’ultima stagione, una novità per quanto riguarda le estensioni inferiori al massimo salariale dei giocatori in uscita dal contratto da rookie. Kuzma avrà così la possibilità di uscire dal contratto a 28 anni di età, quindi nel pieno della maturazione cestistica, cercando un accordo migliore nell’estate del 2023. Nel frattempo continuerà a essere un membro importante della rotazione dei campioni in carica, unico “superstite” del gruppo di giovani delle estati del 2016 e del 2017 (Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball) sacrificati lo scorso anno per arrivare a Anthony Davis. Le Finals non sono state particolarmente entusiasmanti, ma in un gruppo mediamente avanti con gli anni Kuzma era il più giovane e il più energetico a uscire dalla panchina, un ruolo che dovrà continuare a ricoprire anche in futuro facendo rifiatare James e Davis, attesi a una regular season a marce più basse in vista dei playoff.