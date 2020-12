La prima volta dell'ex n°35 di Golden State contro i compagni con cui ha vinto due titoli NBA è il piatto forte che apre la stagione NBA. Parole concilianti da parte della superstar di Brooklyn, ma Steve Kerr mette in guardia gli Warriors e tutta la NBA: "KD fa spavento" Condividi:

Torna in campo dopo 561 giorni, e quel giorno — l’ultimo da allora da giocatore NBA — aveva indosso la maglia dei Golden State Warriors. Per questo ritrovarli sarà speciale, per Kevin Durant — e il n°7 dei Brooklyn Nets non fa nulla per nasconderlo: “Ho visto Draymond [Green] in estate, ci siamo incontrati in un ristorante, è stato bello ritrovare lui e la sua famiglia; ho parlato con Steph [Curry] almeno un paio di volte. È bello seguirli anche da lontano, vedere che stanno bene e soprattutto realizzare che il legame che ci unisce resiste, e non si rompe semplicemente perché qualcuno ha cambiato maglia o gioca dall’altra parte degli Stati Uniti. Con i compagni con cui hai vinto un titolo, o giocato a lungo nei playoff, si stabilisce sempre una connessione speciale: sono grato del tempo passato nella Bay Area, resterò sempre un Warrior nel mio cuore”. In attesa di tornare da avversario a San Francisco, il debutto arriva sul campo di casa del Barclays Center, ma non per questo i riflettori non saranno puntati soprattutto su di lui, in casa Nets.

Curry: "I giocatori più forti ti tirano fuori il meglio" approfondimento Durant e gli altri: li abbiamo aspettati tanto. Quanto? Dall’altra parte, invece — confermata l’assenza di Draymond Green, alle prese con un problema muscolare al piede destro — c’è attesa ovviamente per vedere la sfida di Steph Curry al suo ex compagno: “I giocatori più forti tirano fuori il meglio da te — e questo è quello che ha fatto lui con me. C’è competizione contro gli avversari, ma c’è anche una sana competizione interna che spinge ognuno di noi a dare il meglio: per noi è stato così, ognuno prendeva motivazioni dall’altro, a me capitava spesso di restare abbacinato da quello che era capace di fare in campo e potendolo ammirare ogni giorno in palestra non avevi altra scelta che cercare di pareggiare quel livello di pallacanestro”.