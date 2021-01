25/28 ©Getty

71 PUNTI - ELGIN BAYLOR (4 volte oltre quota 60) | Uno dei migliori realizzatori della storia NBA, che contro i Knicks ha toccato il suo massimo in carriera nel 1961 - lo stesso anno in cui alle Finals NBA ha fissato il record di punti in un match in cui in palio c’è il titolo: i suoi 61 punti contro i Celtics restano ancora irraggiungibili per tutti i giocatori arrivati fino in fondo e scesi in campo sul palcoscenico più importante