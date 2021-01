La storica elezione al senato del democratico Raphael Warnock — primo senatore afroamericano di sempre eletto in uno stato conservatore come la Georgia — non ha un significato enorme solamente per gli Stati Uniti, ma anche per la WNBA. Il reverendo Warnock infatti ha sconfitto Kelly Leoffler, senatrice uscente per il Partito Repubblicano e co-proprietaria delle Atlanta Dream, la squadra WNBA della città. E le posizioni contrarie al movimento Black Lives Matter di Leoffner — che secondo lei “ha chiesto la rimozione di Gesù dalle chiese e sostiene la distruzione della struttura familiare”, come scritto in una lettera pubblica alla commissioner WNBA Cathy Engelbert — avevano provocato la reazione decisa delle giocatrici della squadra, scese in campo con un messaggio inequivocabile sulle proprie maglie (“VOTATE PER WARNOCK”) e con la richiesta esplicita di estrometterla dalla lega. Un gesto che lo stesso Warnock ha definito come un “momento di svolta” per la sua campagna, dandogli un’esposizione mediatica che lo ha portato successivamente alla storica elezione, che dà ai democratici il controllo del parlamento e della Casa Bianca dopo tantissimo tempo. Un risultato accolto con gioia anche da LeBron James, il quale attraverso la sua associazione "More Than a Vote" ha collaborato con le giocatrici delle Dream per portare il maggior numero di persone possibili al voto, facendo la differenza per il successo di Warnock: “Sto pensando di mettere assieme un gruppo per prendere le Dream” ha scritto James su Twitter. “Chi ci sta? #BlackVotesMatter”.