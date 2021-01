In tutte le volte che i fratelli Ball si sono affrontati nel loro cortile di casa sotto lo sguardo di papà LaVar, chissà in quante occasioni hanno sognato di farlo in una partita NBA. Il primo derby tra Lonzo e LaMelo è andato in scena questa notte a New Orleans e ha avuto un chiaro vincitore: il fratellino minore. La stellina degli Charlotte Hornets, infatti, ha realizzato la sua prima doppia doppia in carriera chiudendo con 12 punti e 10 rimbalzi in uscita dalla panchina, ed è andato vicinissimo (9 assist) a diventare il più giovane di sempre a realizzare una tripla doppia. Un primato che appartiene a Markelle Fultz con 19 anni e 317 giorni, anche se il più piccolo della famiglia Ball ha ancora tutto il tempo (e soprattutto il talento) per riuscirci, visto che ha tutta una regular season davanti e 178 giorni di vantaggio nei confronti di Fultz. Oltre a sfiorare un risultato storico, LaMelo ha anche stravinto il confronto diretto con Lonzo, visto che la guardia dei Pelicans ha chiuso con 5 punti, 3 assist e 2 rimbalzi con 2/8 al tiro di cui 1/7 dalla lunga distanza. I due si sono anche incrociati diverse volte in campo, con LaMelo che è riuscito a segnare una tripla in step back andando a sinistra (uno dei movimenti più famosi di Lonzo) in faccia al fratello. “Spaventato? Per niente” ha detto LaMelo quando gli è stato chiesto se avesse sentito la tensione per una partita andata in diretta nazionale. “Le mie partite vanno su ESPN da quando sono piccolo, perciò è tutto normale. È stato bello giocare contro mio fratello, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto”.