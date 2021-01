Verrebbe da dire: “Proprio lui, parla”. James Harden ne ha combinate di tutte, in questo avvio di stagione, da lui ritardato: l’assenza al training camp, le feste senza distanziamento sociale, le gare saltate alle prese con il protocollo Covid e poi, soprattutto, la richiesta di cessione, mai ritirata (e anzi, più volte reiterata). In mezzo a tutto questo, gli Houston Rockets — con un nuovo allenatore, Stephen Silas — hanno dovuto anche giocare, un avvio di stagione non certo facile come testimoniato dal record di squadra, ancora negativo (3 vinte, 4 perse) con i texani attualmente al 12° posto a Ovest su 16 squadre. Ma invece di un mea culpa forse atteso da gran parte dei tifosi Rockets, dalla bocca di James Harden escono parole che lasciano perplessi, nel commentare il momento non facile della squadra (che ha perso malissimo, -42, l’ultima gara giocata, contro i non certo irresistibili Orlando Magic): “Abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare. Credo sia così per tutte le squadre, ma noi in particolare non abbiamo avuto l’opportunità di allenarci spesso tutti assieme”.