"Sono umano. Come tutti voi. E sto cercando di guarire”. Forse Kyrie Irving svela più con questo post pubblicato sul suo account Instagram che con le parole di rito pronunciate davanti ai media nell’annunciare il suo tanto atteso ritorno in campo per i Brooklyn Nets, che avverrà nella gara contro Cleveland. “Sono felice di essere tornato in squadra — ha dichiarato Irving — e felice dei giocatori che abbiamo a roster [con la recente aggiunta di James Harden, ndr]. Sono pronto ad andare avanti in questa avventura e vorrei che a parlare fossero solo le mie azioni in campo. Avevo solo bisogno di una pausa”, ha aggiunto il n°11 dei Nets per cercare di giustificare una lunga assenza (per “motivi personali”) dal campo, durata ben 7 partite. “C’erano parecchie cose a cui dovevo badare, affari familiari, personali. Non voglio aggiungere altro”. L’ex campione NBA proprio con la maglia dei Cavs che andrà ora ad affrontare al ritorno in campo aveva disputato la sua ultima gara il 5 gennaio. Il giorno dopo l’America ha assistito sgomenta all’assalto al Congresso da parte di alcuni sostenitori di Donald Trumpo, presidente uscente. E Irving non ha negato che i fatti di Washington possano aver avuto un ruolo nella sua pausa: “Direi una bugia se dicessi di non prestare attenzione a quello che succede nel mondo, perché sento di avere un’enorme responsabilità nel tentare di mettermi al servizio della mia comunità e delle persone meno fortunate. Per continuare a giocare devo necessariamente creare una separazione tra il mondo lì fuori e il mio impegno nella NBA, che però per me rimane una priorità, come lo è da sempre. Amo la pallacanestro, su questo non ci sono dubbi: ho dato tutto me stesso a questo sport ben prima di avere la certezza di poter arrivare a questo livello”, afferma Irving.