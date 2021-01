4/7 ©Getty

Tocca purtroppo constatare l’ennesimo DNP-CD (non entrato in campo per scelta tecnica) di Nicolò Melli, a cui coach Van Gundy sembra dare davvero troppo poco spazio, così come ad altri giocatori di complemento che non siano i suoi titolari (solo Alexander-Walker e Hart hanno minuti importanti dalla panchina, da cui invece si alza per soli 4 minuti la prima scelta all’ultimo Draft Kira Lewis). Per Melli si tratta della terza volta in cui rimane seduto tutta la gara, ma non va oltre i 13 minuti a sera il suo impiego stagionale