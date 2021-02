Phila vince ancora, Giannis in tripla doppia

7/20

In casa Hawks a livello offensivo per una volta c’è chi fa decisamente meglio della quinta scelta assoluta al Draft 2018: Kevin Huerter per raccogliere 21 punti ha bisogno di meno conclusioni, mentre il più produttivo per Atlanta è John Collins - autore di 35 punti e 12 rimbalzi con 16/21 al tiro e 3/4 dalla lunga distanza. Doppia doppia anche per Clint Capela, da 10 punti e 13 rimbalzi (17^ in fila in doppia cifra per palloni raccolti sotto il ferro, la striscia attiva più lunga della NBA)

VIDEO | GUARDA I 35 PUNTI DI JOHN COLLINS CONTRO DALLAS