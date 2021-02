Durant fuori almeno due partite per infortunio

Dopo una sola partita giocata in seguito allo stop legato al protocollo di sicurezza anti-Covid, Kevin Durant si deve di nuovo fermare, questa volta per uno stiramento al bicipite femorale della gamba destra. I Nets hanno fatto sapere che salterà almeno le sfide contro Sacramento e Phoenix

L'inizio dell'avventura dei Big Three di Brooklyn non è stata fin qui delle più fortunate. Dall'arrivo di James Harden a metà gennaio i Nets hanno giocato solo 7 partite con in campo le loro tre stelle, e almeno per le prossime due dovrammo di nuovo fare a meno di Kevin Durant. L'ex giocatore degli Warriors è infatti alle prese con uno stiramento al bicipite femorale della gamba destra e salterà le sfide contro Sacramento e Phoenix, sottoponendosi ai trattamenti del caso per poi essere rivalutato.

Durant è reduce dai 20 punti segnati nella sfida da ex contro Golden State, arrivata dopo sei giorni di quarantena e tre partite saltate per essere stato a contatto con un dipendente di Brooklyn positivo al Covid. Una circostanza che aveva portato la NBA a inserirlo nel protocollo di sicurezza, scatenando la rabbia del giocatore che su Twitter aveva scritto polemicamente: "Liberatemi!". Ora arriva il nuovo stop, questa volta per infortunio. Steve Nash dovrà quindi lavorare ancora senza le sue tre stelle, continuando a cercare una giusta chimica di squadra in una stagione che ha già visto i Nets schierare 17 quintetti base diversi (record NBA iniseme a Washington).

Nelle 19 partite giocate in stagione fin qui (ne ha saltate 9) Durant, reduce dalla stagione saltata per l'infortunio al tendine d'Achille, ha segnato 29 punti di media, con 7.3 rimbalzi, 5.3 assist eil 52.1% al tiro. Nash spera di poterlo riavere in campo al più presto, mentre già contro Sacramento dovrebbe recuperare DeAndre Jordan, che ha salatato l'ultima partita contro Golden State per motivi personali.