Utah batte anche super Simmons, ok Nets e Knicks

Anche John Wall fa di tutto per non sfigurare nella sua prima gara da ex a Washington, mettendo a referto 29 punti, suo massimo in stagione, e dunque il massimo realizzato in carriera in NBA senza la maglia Wizards. I suoi canestri e un quintetto tutto in doppia cifra — che deve fare a meno di Tucker e Gordon — non bastano a Houston per evitare il sesto ko consecutivo

VIDEO | GUARDA IL VIDEO-TRIBUTO DEDICATO DEGLI WIZARDS A JOHN WALL