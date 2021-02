Per qualsiasi tifoso di pallacanestro, in qualsiasi angolo di mondo, il 17 febbraio non sarà mai una data come un’altra. Una sorta di Natale pagano, il giorno in cui è nato Michael Jordan. A Brooklyn, newyorchese quasi per sbaglio, lui che è cresciuto a Wilmington, è andato al college a North Carolina e che nel suo stato oggi guida gli Charlotte Hornets. Fanno 58 anche per lui, ma si sa, le leggende non invecchiano mai. Tanti auguri MJ!