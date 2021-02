9/15

A OKC lo hanno messo in chiaro da tempo che per lui potrebbe esserci l’opportunità di cambiare aria prima della deadline del prossimo 25 marzo, ma qualora non dovessero arrivare offerte convincenti per i Thunder si potrebbe optare per il buyout. Una soluzione da non sottovalutare e che potrebbe portare in dote ai gialloviola il miglior tiratore da tre punti per percentuale della passata stagione: un lusso non da poco