Lillard show contro i Kings, Bucks ok allo scadere

17/20 ©Getty

I Pistons invece continuano a naufragare in una stagione nella quale non sembrano in grado (né intenzionati) a risalire la china: Detroit non va oltre i 17 punti di Wayne Ellington e i 12 dell’ex Dennis Smith Jr. (in campo a differenza di Derrick Rose, alle prese con il protocollo anti-COVID), in un match in cui otto giocatori su nove di quelli scesi sul parquet chiudono in doppia cifra in casa Pistons. Uno sforzo vano che non impedisce agli ospiti di incassare la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare