Towns risponde con classe alle accuse di Draymond

I Golden State Warriors sono in un grande momento di forma, avendo vinto 11 delle ultime 13 partite dopo l’arrivo in squadra di Jimmy Butler. Una di queste è arrivata al Madison Square Garden di New York, dove gli Warriors sono usciti vincenti complice l’assenza di Karl-Anthony Towns per i padroni di casa. Sin dal giorno precedente alla partita la presenza di Towns era in dubbio per via di “motivi personali”, che comprensibilmente non sono stati rivelati dalla squadra. In questa zona grigia si è però inserito Draymond Green, che nel suo podcast insieme a Baron Davis aveva insinuato che l’assenza di KAT fosse dovuta alla presenza di Jimmy Butler in campo, con cui il domenicano ha avuto più di uno scontro in passato quando erano compagni di squadra ai Minnesota Timberwolves. Solo dopo questa illazione, ripresa da molti in giro per il web, è emersa la vera motivazione per l’assenza di KAT: il lungo dei Knicks aveva infatti deciso di partecipare al funerale di un’amica di famiglia, Sara Holtzman, anche per rimanere vicino ai suoi figli dopo la scomparsa della madre per un cancro al seno. "È stato uno di quei momenti in cui dovevo esserci per la mia famiglia e per i bambini che hanno perso una persona molto speciale per loro" ha detto Towns dopo essersi riunito con la squadra a Los Angeles.