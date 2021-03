Cleveland vuol provare a scambiare il proprio lungo ottenendo qualcosa in cambio in una trade (e Charlotte ha già avanzato una proposta). Ma se invece la soluzione scelta - come per Griffin a Detroit - fosse il buyout, la squadra di LeBron James e Anthony Davis sembra in pole position per aggiungere il secondo miglior rimbalzista al proprio roster

Con l’All-Star Game in archivio la prima data ora sull’agenda di tutti è quella del prossimo 25 marzo, la cosiddetta trade deadline. Accasatosi — ai Brooklyn Nets — Blake Griffin, il nome più grosso rimane quello di Andre Drummond, che proprio come l’ex lungo dei Pistons è stato “messo ai box” dalla propria squadra in attesa di trovargli una nuova sistemazione. Nuova sistemazione che, si vocifera sempre più intensamente nei corridoi della lega, potrebbe portarlo a Los Angeles, sponda Lakers. La squadra di LeBron James e Anthony Davis sembra al momento la favorita al lungo ex Cavs, preferito dai gialloviola alla soluzione DeMarcus Cousins, anche lui in cerca di una squadra dopo aver già terminato la sua (breve) avventura agli Houston Rockets. Le cifre di Drummond sono ovviamente molto interessanti — 17.5 punti, 13.5 rimbalzi in 25 partite a Cleveland — ma ancora più significativa è la cifra legata al suo contratto: i 28.8 milioni di dollari del suo contratto rendono praticamente impossibile a una squadra di vertice pensare di organizzare uno scambio senza dover sacrificare un pezzo importante del proprio roster, per cui un eventuale approdo ai Lakers sarebbe possibile solo attraverso un buyout, come quello concretizzatosi a Detroit con Griffin.