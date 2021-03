LeBron James continua a far crescere il suo impero finanziario: dopo essere entrato da poco nel club esclusivo degli sportivi che hanno incassato almeno un miliardo di dollari, il n°23 dei Lakers diventerà partner del gruppo Fenway Sports - primo investitore afroamericano a diventare socio - espandendo così il portafoglio della sue proprietà nel mondo dello sport e aggiungendo alla quota del 2% del Liverpool anche una piccola percentuale dei Red Sox , una delle squadre di baseball più famose al mondo. “Penso che per me e il mio socio in affari [Maverick Carter, ndr ] è un onore essere i primi due uomini di colore a diventare proprietari nella storia della franchigia . Vogliamo essere di ispirazione per molti: devono guardare a noi e capire che tutto è possibile”. Fenway Sports Group è uno dei gruppi imprenditoriali che investe nello sport più grande al mondo e l’ingresso di James in società non farà altro che aumentarne il peso e la rilevanza : l’arrivo di LeBron ha già portato a una partnership ulteriore con RedBird Capital Partners, un investimento da 750 milioni di dollari. Il campione dei Lakers insomma è in grado di muovere cifre ingenti, enormi sotto certi aspetti, nella speranza che i Red Sox permettano a James di passare all’incasso come fatto con il Liverpool negli anni passati (che ha visto lievitare il suo valore da 493 milioni ai 2.6 miliardi nel giro di 8 anni).

Un giocatore dei Lakers proprietario di una franchigia a Boston: quasi una provocazione, se non si trattasse di James: “È una delle squadre più importanti dello sport mondiale, conosciamo bene quale sia la loro legacy, la considerazione e il legame con i tanti tifosi non solo a Boston”, sottolinea LeBron, che non ha mai nascosto le sue simpatie per i New York Yankees in passato. Il sogno nel cassetto invece, neanche troppo nascosto, resta quello di diventare proprietario di una franchigia NBA, come raccontato a margine della sfida vinta contro Minnesota: “Certo, l’ho sempre detto e lo ripeto: il mio obiettivo è quello di diventare proprietario di una squadra NBA. Conosco cosa serve per vincere a questo livello, so riconoscere il talento e al tempo stesso ho imparato a gestire i miei affari. Per tutte queste ragioni resta uno degli obiettivi che dovrò raggiungere: prima o poi sarò il proprietario di una franchigia”.