I Miami Heat hanno deciso di cedere Meyers Leonard e una seconda scelta al Draft 2027 per prendere Trevor Ariza, che non scende in campo da più di un anno. Per il veterano si tratta dell’11° scambio in carriera, nuovo record nella storia della NBA

Se Phil Jackson ha scritto un libro intitolato “Eleven Rings” per raccontare la sua carriera, Trevor Ariza potrebbe pensare a “Eleven Trades”. Per l’undicesima volta in carriera il veterano è stato protagonista di uno scambio, questa volta finendo in una destinazione a lui gradita, ovverosia una contender. Dopo aver cambiato squadra più volte in pochi giorni lo scorso novembre, Ariza — finito agli Oklahoma City — aveva raggiunto un accordo con la franchigia per non unirsi alla squadra, in attesa che una squadra da playoff si facesse viva con un’offerta concreta. Quell’offerta è arrivata da parte dei Miami Heat, che hanno ceduto il contratto in scadenza di Meyers Leonard (fuori per tutta la stagione dopo un’operazione chirurgica alla spalla, nonché caduto in disgrazia dopo l’epiteto anti-semita usato durante una sessione su Twitch) insieme a una seconda scelta del Draft 2027.