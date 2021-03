Erano diventati così tanto parte integrante di una partita NBA che spesso — nel dover nominare il pallone — in gergo si usava direttamente come sinonimo il nome del brand che li produceva (“Dà via lo Spalding come nessun altro…”). Ma con un accordo annunciato a metà marzo, la NBA ha comunicato l’uscita di scena di Spalding e l’ingresso — come nuovo partner ufficiale — di Wilson Sporting Goods Co., che diventa così il produttore dei palloni ufficiali. Non solo per la NBA, che adotterà i Wilson a partire dal via del prossimo campionato (la 75^ stagione NBA), ma anche per la G League e per la WNBA, che ora è stata la prima a mostrare al pubblico il nuovo pallone. La 25^ stagione WNBA, infatti, sarà disputata con un pallone commemorativo appositamente prodotto da Wilson, denominato Evo NXT e messo in vendita in anteprima sul sito della Wilson a partire dal prossimo 3 maggio. In attesa capire cosa l’azienda americana ha in serbo per il debutto sui parquet NBA.