Kevin Durant non sembra ancora in grado di ritornare con continuità sul parquet. Eccesso di precauzione, intenzione di evitare rischi inutili: il n°7 di Brooklyn potrebbe andare avanti almeno per altri 10 giorni, continuando un recupero necessario in vista di una post-season che sarà molto concitata in casa Nets. Alla rotazione di Steve Nash però manca un giocatore in quel ruolo, una questione di minutaggio prima ancora che di talento: Durant infatti spesso non ha lesinato la sua presenza sul parquet e sostituirlo per un periodo così lungo di tempo sta mettendo a dura prova le energie di un roster ricco di talento, ma non così profondo a livello numerico. La squadra di New York ha fatto dunque la cosa che meglio gli è riuscita in questi ultimi mesi: è tornata sul mercato, mettendo sotto contratto con un accordo di 10 giorni Alize Johnson. Certo, non è neanche lontanamente paragonabile a Kevin Durant, ma è un giocatore fisico, che può restare in campo per qualche minuto in NBA - convincente dopo l’avventura nella bolla di Orlando in G League con la squadra satellite dei Toronto Raptors: 16.6 punti e 13.3 rimbalzi di media per la 50^ scelta al Draft 2018, rimasto ai Pacers due anni prima di essere tagliato e di passare ai Raptors. Questa parentesi di 10 giorni è dunque un’occasione unica per far bene al fianco di grandi campioni e godersi un’opportunità che nella sua carriera non era ancora mai arrivata.