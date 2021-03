Non è decisamente una trasferta fortunata per gli Charlotte Hornets. Dopo aver raccolto due sconfitte a Los Angeles contro Lakers e Clippers, la squadra presieduta da Michael Jordan deve anche fare i conti con la peggior notizia possibile — l’infortunio di LaMelo Ball. Il candidato numero 1 al premio di Rookie dell’Anno si è procurato una frattura al polso destro, più precisamente nell’area attorno al pollice della mano con cui tira, e anche se non è stato ancora ufficialmente dichiarato come “fuori per tutta la stagione” (al momento la squadra lo definisce come “fuori a tempo indeterminato”), secondo quanto riportato da ESPN ci si aspetta che la sua annata si concluda qui. Il giocatore incontrerà la specialista Michelle Carlson nei prossimi giorni a New York per stabilire la sua tabella di recupero, ma con meno di due mesi da disputare per concludere la regular season un suo ritorno in campo è improbabile. Ball ha comunque giocato in maniera eccellente nelle 41 partite fin qui disputate, viaggiando a medie da 16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist e segnalandosi come la miglior matricola di questa stagione. Vedremo se qualcun altro come Anthony Edwards di Minnesota riuscirà a colmare il gap nei suoi confronti mentre Ball dovrà rimanere fuori, con gli Hornets che si affideranno ai vari Devonte’ Graham, Terry Rozier e Malik Monk per far fronte alla sua assenza e mantenere l'ottavo posto ora occupato nella Eastern Conference.