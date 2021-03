Il n°20 azzurro dei Pelicans, che ha trovato poco spazio in campo in questa stagione, lascia New Orleans assieme e a JJ Redick - un altro giocatore finito fuori dalle rotazioni in Louisiana - e passa ai Dallas Mavericks, dove trova Luka Doncic e un allenatore esperto come Rick Carlisle che potrebbe puntare anche su di lui in questa seconda parte di stagione

Prima trade in carriera per Nicolò Melli, sbarcato in NBA durante la off-season 2019 a New Orleans e partito dalla Louisiana un anno e mezzo dopo destinazione Dallas. Il n°20 azzurro non ha trovato molto spazio in questa stagione in cui coach Van Gundy ha ridotto ai minimi termini la rotazione dei Pelicans, lasciando spesso e volentieri a riposo Melli; impedendogli così di trovare forma fisica e condizione in questi delicati mesi di regular season. La prospettiva di passare ai Mavericks diventa dunque un’occasione da non lasciarsi sfuggire, arrivata grazie a una trade che ha coinvolto anche JJ Redick - un altro dei giocatori finiti nella morsa dell’allenatore di New Orleans e in poco tempo messo ai margini della rotazione. Ai Pelicans arrivano James Johnson, Wes Iwundu e una scelta al secondo giro al Draft: non granché, certo, ma meglio di niente considerando che entrambi gli ex giocatori di New Orleans saranno in scadenza a fine stagione.