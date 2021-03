Tra gli altri nomi in odore di buyout, quello più importante è LAMARCUS ALDRIDGE, che non ha più giocato con i San Antonio Spurs dopo la pausa per l'All-Star Game proprio in attesa di uno scambio. Fino a questo momento nessuno però ha raggiunto l'accordo con i texani, complice il pesante contratto da 24 milioni da pareggiare: più probabile che si raggiunga un accordo per il buyout e il lungo si liberi "a zero". In quel caso in pole position sembrano esserci i Miami Heat