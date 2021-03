Chiuso il mercato degli scambi, le contender per il titolo si sono subito tuffate a capofitto su quello dei buyout, cioè i giocatori che hanno raggiunto un accordo per la rescissione contrattuale con le proprie squadre. Tra questi il più seguito è sicuramente Andre Drummond, che da settimane ormai non gioca più con i Cleveland Cavaliers e che ha appena raggiunto un accordo con la franchigia per liberarsi. Su di lui sembravano in grande vantaggio i Los Angeles Lakers e in seconda battuta i Brooklyn Nets (che si sono già assicurati Blake Griffin), ma secondo quanto detto da Adrian Wojnarowski di ESPN anche i Boston Celtics hanno una "reale possibilità" di convincerlo a unirsi a loro. Il 27enne prenderebbe il posto di Daniel Theis, ceduto ai Chicago Bulls soprattutto per motivi di luxury tax, e potrebbe partire titolare nello scacchiere di Brad Stevens, giocandosi i minuti sotto canestro con Tristan Thompson e Robert Williams. Drummond porterebbe in dote i suoi 17.5 punti e soprattutto i 13.5 rimbalzi di media tenuti nelle 25 partite disputate quest’anno, anche se queste cifre non hanno convinto nessuno a scambiare per lui durante il mercato (nell'idea, poi rivelatasi esatta, che si sarebbe liberato a zero). Oltre a Lakers, Celtics e Nets su di lui ci sarebbero anche i Dallas Mavericks, dando al centro diverse opzioni per potersi giocare le sue chance ai playoff — e successivamente sul mercato dei free agent in estate.