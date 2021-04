19/24

PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER 140-103 | Successo mai in discussione per Phoenix che parte con un 43-13 di parziale contro OKC e poi dilaga in un match che è per oltre mezz’ora non ha avuto più niente da dire con il risultato già acquisito dai padroni di casa, sempre più seconda forza a Ovest. Gara nel segno dei 17 punti per Mikal Bridges (con 7/10 al tiro), per Cameron Johnson in uscita dalla panchina e soprattutto per Chris Paul - perfetto al tiro con 8/8 a cui aggiunge 12 assist e 3 recuperi. Il tutto in 22 minuti: clamoroso contro la sua ex squadra