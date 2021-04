Super Gallo batte Golden State, 76ers e Lakers ko

1/13

ATLANTA HAWKS-GOLDEN STATE WARRIORS 117-111 | Terza vittoria in fila per gli Hawks che superano anche gli Warriors in casa guidati da un super Danilo Gallinari in uscita dalla panchina e dai 24 punti e 18 rimbalzi firmati da Clint Capela - dominante in area contro una Golden State sempre più in difficoltà. Un match combattuto e in equilibrio, con 16 cambi in testa alla gara e 17 situazioni di parità nel punteggio prima del 6-0 di parziale firmato Huerter e Snell che ha portato Atlanta sul 103-98. Gli Hawks agganciano così Miami al quarto posto a Est

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA