I Los Angeles Lakers sono in grande difficoltà - non solo a livello di risultati - senza le loro stelle, senza LeBron James (da 10 gare) e Anthony Davis (assente da ben 27 partite). Talento di cui i campioni NBA in carica sono stati costretti a fare a meno nelle ultime settimane, perdendo 7 delle ultime 11 partite giocate e dimostrando di fare enorme fatica a tenere il passo delle migliori squadra a Ovest. Serve una scossa, soprattutto in attacco, che soltanto il ritorno in campo delle stelle gialloviola può garantire. Per questo LeBron James ha voluto suonare la carica sui social, con un post soltanto in parte criptico con cui lanciare il ritorno in campo che tutti stanno aspettando: “L’uomo che fa le previsioni dice che il tempo sta per cambiare e prevede tempesta in arrivo (ogni riferimento alla foto con lui e Anthony Davis non è puramente casuale, ndr). Gente, preparatevi a prendere le misure opportune per rimanere al sicuro”. insomma, a poco più di un mese dall’inizio dei playoff i Lakers sperano di poter ritrovare a breve sul parquet i propri All-Star - l’augurio migliore per lanciarsi nella corsa al titolo NBA.