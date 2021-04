L'ex campione MLB Alex Rodriguez compra Minnesota

L'ex stella del baseball Alex Rodriguez e l'imprenditore Marc Lore, ex presidente del colosso Walmart, stanno finalizzando un accordo con il proprietario dei Minnesota Timberwolves e delle Minesota Lynx Glen Taylor per l'acquisizione delle due franchigie. Per ESPN si tratta di un affare da circa 1.5 miliardi di dollari. All'orizzonte ci sarebbe l'ipotesi di un trasferimento della squadra a Seattle nei prossimi anni

Cambio di proprietà all’orizzonte per i Minnesota Timberwolves e le Minnesota Lynx (WNBA). L’attuale proprietario Glen Taylor sta infatti finalizzando un accordo per la cessione con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez e il miliardario Marc Lore, ex presidente del colosso americano della grande distribuzione Walmart. Secondo quanto riporta ESPN si tratta di un affare da circa 1.5 miliardi di dollari. Taylor manterrà per ora il controllo dell’organizzazione, prima di passare definitivamente la mano ai due nuovi proprietari nel 2023. “Guardiamo avanti per entrare in questa fase del processo con Glen Taylor – hanno spiegato Rodriguez e Lore in una dichiarazione congiunta –, abbiamo grande rispetto per lui e per quello che ha costruito, lasciando le fondamenta migliori per quello che verrà. Siamo eccitati dalla prospettiva di iniziare a conoscere l’organizzazione dei Timberwolves”.

Taylor, 79 anni, aveva comprato la franchigia nel 1994, salvandola dal probabile trasferimento a New Orleans. Ma isuoi 26 anni di presidenza non sono stati certo esaltanti, con una sola partecipazione ai playoff conquistata. I risultati sono stati sicuramente migliori con le Lynx, campionesse WNBA per quattro volte negli ultimi 10 anni (l’ultima nel 2017 con Cecilia Zandalasini in campo).

Taylor avrebbe discusso con i prossimi proprietari della volontà di mantenere la i Wolves a Minnesota, ma secondo ESPN l’obiettivo di Rodriguez sarebbe quello di portare la franchigia a Seattle – dove ha giocato per sei stagioni - nei prossimi anni.