I Lakers travolgono i Nets, vincono Jazz e Suns

I Lakers senza James e Davis battono a domicilio Brooklyn, dominando contro Durant e Irving (espulso con Schröder per la 1^ volta in carriera). Mitchell segna 42 punti nel 24° successo in fila in casa per Utah, tutto facile per Phoenix che spazza via Washington. Steph Curry (38 punti) trascina Golden State contro Houston, 44 punti con 17/19 al tiro per Gary Trent Jr. nella vittoria Raptors a Cleveland. Philadelphia supera OKC e raggiunge i Nets in vetta a Est, Portland vince contro Detroit (30 rimbalzi per Kanter)