Celtics a casa Jokic: Denver-Boston alle 21 su Sky

La presentazione della partita

Sarà una sfida di sicuro interesse tra Denver e Boston, sia per la qualità dei giocatori in campo che per il momento positivo di entrambe le squadre. I Nuggets infatti arrivano da otto vittorie consecutive, l’ultima contro San Antonio, che hanno permesso loro di risalire fino al quarto posto a Ovest superando anche i Lakers e di minacciare anche le posizioni di Clippers e Suns. Due i successi in fila per Boston, con l’ultimo arrivato ai supplementari su Minnesota segnato dai 53 punti di uno scatenato Jayson Tatum, autore del suo massimo in carriera. Le prestazioni di Tatum non sono riuscite a raddrizzare una stagione fin qui più complicata del previsto per i Celtics, che dopo le ultime due partite a malapena superato il 50% di vittorie (27-26 il record), e sono al settimo posto nella Eastern Conference. La sfida di questa sera si preannuncia quindi ricca di spunti e promette spettacolo, anche per poter ammirare talenti come il candidato MVP Nikola Jokic (reduce da una tripla doppia da 26 punti, 14 assist e 13 rimbalzi contro gli Spurs), Michael Porter Jr. e Facundo Campazzo con i suoi assist geniali da una parte (Jamal Murray dovrebbe essere ancora fuori per un problema al ginocchio) e Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kemba Walker dall’altra (fuori per il protocollo Covid il neo arrivato Evan Fournier). La diretta a partire dalle 21 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.