A Brooklyn hanno provato a cederlo in tutti i modi, a scambiarlo provando a ottenere giovani talenti o anche soltanto qualche veterano per allungare la rotazione nelle prossime settimane: Spencer Dinwiddie è un ottimo giocatore, perfetto per i Nets, ma ha scelto il momento peggiore per dare forfait. Per fermarsi per mesi causa infortunio, lasciando con una pedina in meno la squadra di New York nella stagione più importante nella storia della franchigia: Brooklyn deve vincere il titolo, ora. Nei prossimi quattro mesi. Un appuntamento che non si può rimandare e al quale, a questo punto, vuole partecipare anche Dinwiddie - che stando alle ultime indiscrezioni, ha accelerato il processo di recupero, andando spedito nonostante la parziale rottura al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Di tempi e di tabella di marcia per il rientro neanche a parlarne, ma la suggestione è quella di rivederlo in campo o quantomeno a disposizione durante i playoff: un obiettivo alla portata, riportano i cronisti newyorchesi che seguiranno con attenzione il suo possibile rientro. Riaverlo sul parquet per Brooklyn, anche soltanto per pochi minuti di media, sarebbe un ulteriore passo in avanti, un’alternativa in più nella corsa verso un titolo NBA a cui i Nets devono obbligatoriamente puntare. E che anche Dinwiddie vuole mettersi al dito.