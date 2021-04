Se è la prima impressione quella che conta, diciamo che Anthony Edwards non è partito proprio benissimo con il suo prossimo capo. La scelta assoluta numero 1 dell'ultimo Draft, autore di 27 punti nella partita contro i Brooklyn Nets, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, di cui una sul più che probabile prossimo proprietario della franchigia, Alex Rodriguez. Che oggi è un uomo d'affari di successo (nonché compagno, seppur tra alti e bassi, di una stella della musica mondiale come Jennifer Lopez), ma in passato è stato soprattutto un fenomenale giocatore di baseball, uno dei più famosi e premiati nella storia della MLB (tre volte MVP e 14 volte All-Star, giusto per dirne due). A Edwards è stato chiesto cosa ne pensasse del suo arrivo a Minneapolis alla guida della cordata che erediterà la franchigia dal proprietario Glen Taylor e, soprattutto, se fosse un suo tifoso da bambino - domanda a cui Edwards ha risposto trasecolando: "Un tifoso? Cosa intendi? Chi è?" ha chiesto al giornalista. "Non so chi sia. Cioè, so che sarà il prossimo proprietario, ma non so niente di baseball" ha continuato quando gli è stato ricordato il passato di A-Rod sul diamante.