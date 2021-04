La leggenda NBA Vince Carter ha detto la sua sulla lotta per il titolo di questa stagione, e secondo lui c’è una chiara favorita: “Ora come ora, i Nets sono la squadra da battere, hanno troppo talento. I Lakers voglio vederli in salute, perché se non lo sono sarà difficile per loro battere una squadra come Brooklyn”

Manca meno di un mese alla fine della regular season, poi si comincerà a fare davvero sul serio con i playoff della NBA. Il grande tema di questo finale di stagione sono però gli infortuni, che stanno tenendo fuori dal campo molte stelle delle contender — da LeBron James a James Harden fino a Anthony Davis, che dovrebbe essere vicino al rientro. Proprio su Lakers e Nets ha espresso la sua opinione una leggenda della NBA come Vince Carter, secondo il quale c’è una chiara favorita al titolo — e non sono i campioni in carica. “Ora come ora Brooklyn è la squadra da battere” ha detto a SportsCenter. “Anche per tutto il talento che hanno in squadra. Hanno stelle e MVP, hanno Kevin Durant, hanno James Harden, hanno Kyrie Irving…”. Una opinione sempre più comune in NBA, anche se le tre stelle tutte assieme si sono viste solamente per sette partite in questa stagione, per quanto Brooklyn sia riuscita a mantenere alti livelli di rendimento con il secondo miglior record della Eastern Conference. Lo stesso non si può dire per i Lakers, che sono scivolati al quinto posto senza poter contare sulle loro due stelle. “I Lakers sono campioni in carica, ma voglio vederli in salute e come riescono a trovare la chimica quando saranno di nuovo tutti in campo” ha continuato Carter. “Lo stesso si può dire dei Nets, ma hanno molte più armi di tutti quanti. E se i Lakers non sono al loro meglio, sarà dura battere una squadra come Brooklyn”. Sarà così? Lo scopriremo solo da maggio in poi quando comincerà la post-season.