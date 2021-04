LaMelo Ball, ritorno in campo in 7-10 giorni

Ottime notizie per gli Charlotte Hornets e per LaMelo Ball. Il rookie è infatti vicinissimo al ritorno in campo, dopo che in un primo momento, in seguito all’infortunio al polso di un mese fa, la sua stagione sembrava quasi certamente finita. Il recupero è stato invece più veloce del previsto, e l’ultima tac ha mostrato come l’osso operato sia completamente guarito. Il rientro – scrive ESPN – è previsto in 7-10 giorni, e permetterà a Ball di finire la regular season e, se tutto va secondo i piani degli Hornets (al momento all’ottavo posto a Est), di giocare i primi playoff della sua carriera. Si tratta di un rientro importante anche per quanto riguarda la corsa a rookie dell’anno, nella quale al momento dell’infortunio LaMelo era favorito. Fino allo stop stava infatti giocando una grande stagione, viaggiando a 15.9 punti, 6.1 assist e 5.9 rimbalzi. Coach Borrego spera che riparta subito da dove si era fermato.