Un contrattempo. Una complicazione. Un passo indietro. Lo definiscono così i Brooklyn Nets, l’intoppo che ha reso più lungo e faticoso del previsto il ritorno in campo di James Harden - trascinatore per quasi tre mesi dei Nets e poi costretto ad alzare bandiera bianca causa infortunio. Un indurimento, poi diventato problema muscolare e degenerato in qualcosa di più grave: “Torneremo a valutare la sua condizione quando ci saranno miglioramenti e appena possibile sarà di nuovo in campo al nostro fianco - ha spiegato Steve Nash - continuiamo a supportare James e l’obiettivo dell’intero staff è quello di riaverlo nelle condizioni fisiche migliori. Prima o poi potremo tornare a contare su di lui, ma ora come ora non è possibile fissare una data”. Il problema è venuto fuori durante un lavoro di riabilitazione in campo che ha subito spinto i Nets a sottoporre Harden a ulteriori esami di accertamento. Un guaio serio, nessuna scusa per stare a riposo un po’ più a lungo: “Ha sentito dolore, non ha fatto scene, né si è lanciato a terra urlante: ha capito che c’era qualcosa che non andava e non ha potuto fare altro che rammaricarsi per questo intoppo”.