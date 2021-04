New York 7 meraviglie, Brooklyn batte New Orleans

3/12

Per i Pelicans è la 14^ sconfitta in una gara in cui toccano la doppia cifra di vantaggio - record in questa stagione NBA; dopo il 21-8 di parziale in avvio, New Orleans infatti non riesce a restare avanti a lungo nonostante i 33 punti con 14/19 al tiro di Zion Williamson (decima partita in carriera con 30+ punti e 70% dal campo, quarto posto all-time nei primi due anni nella lega). Brandon Ingram ne aggiunge 27, con i Pelicans che scendono a quattro gare di distanza dal 10° posto a Ovest (con soli 14 match ancora da disputare)

VIDEO | GUARDA I 33 PUNTI DI ZION WILLIAMSON