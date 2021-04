Brooklyn-Phoenix in streaming aperto a tutti

Sarà una domenica sera ad altissimo livello sui canali di Sky Sport. I Brooklyn Nets freschi di primo posto nella Eastern Conference ospitano la seconda forza della Western, i Phoenix Suns reduci dal successo pesante sul campo di Philadelphia seguito dal ko a Boston. Una sfida con tantissimi All-Star in campo: non ci sarà James Harden, ma Kyrie Irving è pronto a farne le veci e anche Kevin Durant dovrebbe tornare in campo a una settimana di distanza dal problema accusato contro i Miami Heat; dall'altra parte invece Chris Paul e Devin Booker guidano una squadra che ha raggiunto la piena maturità, avvicinandosi anche al primo posto in classifica occupato dagli Utah Jazz. Attori protagonisti ma non assoluti della sfida, a cui si aggiunge anche la curiosità di vedere come se la caverà l'ex Milano Mike James, appena arrivato dal CSKA Mosca e subito a suo agio con 8 punti in 21 minuti nel successo contro Boston. Una partita tutta da seguire in diretta su Sky Sport NBA (canale 206) e anche in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, pronti a portarci alla scoperta di una sfida che si preannuncia decisamente interessante tra due delle migliori squadre di questa regular season.