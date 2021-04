Kyle Lowry sembrava aver già dato l’addio a Toronto all’ultima trade deadline. Invece, passato il 25 marzo, la point guard nativa di Philadelphia era ancora un Raptor, ma la sua permanenza in Canada non ha spento neppure un po’ le voci su un possibile trasferimento del veterano campione NBA nel 2019. A marzo le squadre pronte a contenderselo sembravano tre: proprio i Sixers della sua città, i Lakers e gli Heat. A fine stagione Lowry — che sarà unrestricted free agent, e quindi libero di firmare con chi vorrà — cercherà un contratto che si ritiene potrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di dollari per due anni. Dalla sua ha statistiche di tutto rispetto, quasi storiche — solo LeBron James (tre volte) e Larry Bird (una) hanno tenuto medie di almeno 16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist dopo aver compiuto i 34 anni di età — e una reputazione da leader che fa gola a molte squadre. Dall’altra il suo costo potrebbe non essere un problema per Miami (che sarebbe proprio 25 milioni di dollari sotto il cap se scegliesse di non rifirmare Victor Oladipo e non rinnovare Andre Iguodala e Goran Dragic) ma diventa un ostacolo non da poco per Philadelphia, che continua a fare di Lowry un obiettivo di mercato. Per arrivarci, però, l’unica opzione sarebbe un sign-and-trade, che costerebbe non poco ai Sixers.