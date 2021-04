Gli appassionati di Eurolega conoscono bene il suo nome, mentre altri meno attenti alle cose europee magari ricorderanno le sue prestazioni maiuscole durante i mondiali del 2019 - in cui i suoi ingressi in campo erano delle vere e proprie scosse d’energia per l’Argentina. Luca Vildoza è quello che serve a Tom Thibodeau per allungare una rotazione in parte fiaccata dalla lunga rincorsa playoff, che potrà però contare su un giocatore in più di cui disporre, di una guardia che nonostante i soli 25 anni, ha tutte le carte in regola per inserirsi senza grossi problemi all’interno della rotazione dei Knicks - lanciati ormai verso la conquista di un posto ai playoff che manca da otto anni. Vildoza, come già ricordato medaglia d’argento ai mondiali 2019, ha segnato 10 punti di media con 3.5 assist in Eurolega in questa stagione vestendo la maglia di Baskonia - squadra spagnola con cui, stando a quanto raccontato da HoopsHype e riportato da diverse testate europee, ha raggiunto l’accordo per il buyout, preparandosi così già nelle prossime ore a partire destinazione New York. Ai Knicks infatti il suo contributo potrebbe servire sin da subito, nella speranza che l’investimento su di lui permette di aver un’alternativa in più in questo avvincente finale di stagione per i newyorchesi.