Scivolati al 5° posto a Ovest, reduci da diverse sconfitte e pieni di infortuni: gli incerottati Los Angeles Lakers non sono più la favorita nella corsa al titolo NBA neanche per i bookmakers, che hanno rivisto le quote a meno di tre settimane dalla fine della regular season. Queste le squadre indicate come le più probabili tra quelle in lizza, in una serie di sfide che dal prossimo 20 maggio ci accompagneranno per oltre due mesi