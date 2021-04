1/8 ©Getty

APRILE, UN MESE DA RECORD | Se Steph Curry ha stabilito il nuovo record NBA per triple segnate in un mese (96), anche Russell Westbrook in questo aprile ha lasciato il suo segno nella storia del gioco. È sceso in campo con i suoi Wizards in 16 gare: 13 le ha concluse firmando una tripla doppia. Le sue medie ad aprile parlano chiaro: 21.4 punti, 13.4 rimbalzi e 12.1 assist, ma d’altronde il n°4 degli Wizards è in tripla doppia di media in tutta la stagione. A collezionarne 13 in un mese non c’era riuscito nessuno: ecco la classifica completa