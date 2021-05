Dal leggendario "The Big O" arrivano parole di grandissima stima (e non è la prima volta) verso la superstar degli Wizards, che nella notte ha collezionato l'ennesima tripla doppia salendo a quota 177 in carriera, a 4 di distanza dal totale di Oscar Robertson. "Un giocatore e un atleta straordinario", dice, e le parole della leggenda dei Royals non hanno lasciato indifferente il prodotto di UCLA

Russell Westbrook continua a collezionare triple doppie su triple doppie (l’ultima contro Cleveland — 15 punti, 12 rimbalzi e 11 assist — per chiudere il mese con 14 triple doppie in 17 gare disputate) e così il suo totale continua a salire. Sono 31 in stagione , ma soprattutto sono 177 in carriera , a quattro di distanza dall’eguagliare il leader assoluto Oscar Robertson (fermo a quota 181) e a cinque dal superarlo . “Penso che finirà per farlo, riuscendo a battere il mio record”, ha dichiarato “The Big O” a Peter Vecsey, leggendaria penna del New York Post. “E quando accadrà sarò felice, perché Russell Westbrook è davvero un ottimo giocatore di basket e un grandissimo atleta”. Parole di stima sincere che sono ovviamente arrivate alle orecchie del diretto interessato , uno che la storia del gioco la conosce molto bene e che di Roberstons per questo ha il massimo rispetto. Dentro e fuori dal campo. “Ovviamente già solo essere menzionato nella stessa frase con uno come Oscar è un grandissimo onore , ma ancora di più ricevere da lui un complimento del genere ”, ammette Westbrook dopo il successo dei suoi Wizards sui Cavs.

leggi anche

Westbrook da record: 14 triple doppie in un mese

“Non lo do per scontato, perché Oscar è uno che per questo gioco ha fatto tanto, più di quasi tutti, giocando in un’epoca in cui per un atleta afroamericano era davvero dura. Lui si è dovuto sacrificare tantissimo per arrivare a fare quello che ha fatto e questo non fa che aumentare la mia gratitudine per poter essere in qualche modo connesso a un nome leggendario come il suo”.