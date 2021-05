Doncic batte Westbrook, Jokic vince a L.A. da MVP

13/24

Per Steph Curry ben 23 dei suoi 30 punti finali sono arrivati in un clamoroso terzo quarto da 7/11 al tiro con 5/7 dalla lunga distanza, aggiungendo poi 6 rimbalzi e 5 assist nei 30 minuti in cui è rimasto in campo. A dargli man forte ci sono i 20 di Andrew Wiggins e i 17 a testa di Mychal Mulder e Jordan Poole: 5 minuti in campo a fine gara per Nico Mannion con 2 punti a referto, in una vittoria importante per il morale dei californiani

VIDEO | GUARDA I 30 PUNTI DI STEPH CURRY